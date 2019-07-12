التاريخ: 12-يوليو-2019
45 مشاهدة
على الرغم من نجاح أياكس الهولندي في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي إلا إنه مهدد بعدم اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
أياكس سيخوض التصفيات من أجل التأهل لدورالمجموعات وربما يخفق في التأهل لتكون صدمة قاسية للنادي المهدد بخسارة بعض نجومه في الفترةالمقبلة في السوق .
وبحسب هاي كورة ألكسندر سيفرين رئيس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم لمح بأنه يخطط لإصدار مشروع قرار بمنح الفرق التي تتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا مقاعد مباشرة في دورالمجموعات في الموسم التالي بغض النظر عن مراكزهم في الدوريات كمفكافأة لهم على إجتهادهم وتلافي سيناريو سيء لأي فريق مثلما قد يحدث مع أياكس ولكن هذا القرار بالطبع لن يتم تطبيقه هذا الموسم .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أياكس قد لايلعب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل …صدمة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.