أياكس قد لايلعب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل …صدمة !

على الرغم من نجاح أياكس الهولندي في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي إلا إنه مهدد بعدم اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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أياكس سيخوض التصفيات من أجل التأهل لدورالمجموعات وربما يخفق في التأهل لتكون صدمة قاسية للنادي المهدد بخسارة بعض نجومه في الفترةالمقبلة في السوق .

وبحسب هاي كورة ألكسندر سيفرين رئيس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم لمح بأنه يخطط لإصدار مشروع قرار بمنح الفرق التي تتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا مقاعد مباشرة في دورالمجموعات في الموسم التالي بغض النظر عن مراكزهم في الدوريات كمفكافأة لهم على إجتهادهم وتلافي سيناريو سيء لأي فريق مثلما قد يحدث مع أياكس ولكن هذا القرار بالطبع لن يتم تطبيقه هذا الموسم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)