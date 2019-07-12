اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

أياكس قد لايلعب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل …صدمة !

0 نشر
Moayd Noreldeen 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 12-يوليو-2019

45 مشاهدة

أياكس قد لايلعب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل …صدمة !

على الرغم من نجاح أياكس الهولندي في التأهل لنصف نهائي الموسم الماضي إلا إنه مهدد بعدم اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

 

Advertisements

أياكس سيخوض التصفيات من أجل التأهل لدورالمجموعات وربما يخفق في التأهل لتكون صدمة قاسية للنادي المهدد بخسارة بعض نجومه في الفترةالمقبلة في السوق .

 

وبحسب هاي كورة ألكسندر سيفرين رئيس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم لمح بأنه يخطط لإصدار مشروع قرار بمنح الفرق التي تتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا مقاعد مباشرة في دورالمجموعات في الموسم التالي بغض النظر عن مراكزهم في الدوريات كمفكافأة لهم على إجتهادهم وتلافي سيناريو سيء لأي فريق مثلما قد يحدث مع أياكس ولكن هذا القرار بالطبع لن يتم تطبيقه هذا الموسم .

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أياكس قد لايلعب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل …صدمة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا