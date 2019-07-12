العسكري والحرية والتغيير يستكملان الحوار السبت

قالت الوساطة الأفريقية في السودان إن هناك اتفاقا كاملا بين قوى الحرية والتغيير على الإعلان السياسي المتعلق بكافة هيئات المرحلة الانتقالية.

وقال الوسيط الأفريقي محمد حسن لبات أنه سيكون هناك اجتماع ثاني يوم السبت لاستكمال المناقشات وتوقيع وثيقة الاتفاق السياسي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الحوار الليلة الماضية تم في جو أخوي وبناء ومسؤول.

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وكان قد أكد لبات أن تسليم الوثيقة النهائية للاتفاق بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير قد تأجل لمطلع الأسبوع المقبل مشيرا الى أن التوقيع الرسمي للوثيقة تعطل لأسباب فنية بحتة.

وبحسب سكاي نيوز عربية تتمثل أبرز نقاط الاتفاق في تشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات الوطنية، وتقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق الانتخابات، وإقامة مجلس سيادي لثلاث سنوات، وإرجاء المجلس التشريعي ريثما تتشكل الحكومة المدنية بالإضافة إلى التحقيق الشفاف بالأحداث الدموية.

من جانبه، دعا المجلس العسكري السوداني للتكاتف لإنجاح الاتفاق مع المعارضة رغم ملاحظات الطرفين على بعض النقاط بعد صياغتها قانونياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)