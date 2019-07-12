التاريخ: 12-يوليو-2019
44 مشاهدة
أكثر من شهر وتسعة ايام مضت على اختفاء الشاب حسن عثمان حسن احمد البالغ 29 عاماً دون اية معلومات حوله ولم تترك اسرته باباً دون ان تطرقه بحثاً عن ابنهم الذي اختفى منذ الثامن والعشرين من رمضان ولم يتم العثور عليه حتى الآن .
الاسرة المنكوبة ظلت تبحث عن ابنها وسط جثث الموتى بمشارح الخرطوم المختلفة وبين صور الذين يتم العثور عليهم بحاسوب الجنايات دون جدوى وحتى الآن لا احد يستطيع ان يخبرهم بافادة حية حول اختفاء ابنهم او مكان تواجده .
بحسب الانتباهة شهود عيان اكدوا مشاهدتهم للشاب حسن بموقع الاعتصام بتاريخ الثامن والعشرين من رمضان ولكنهم لايستطيعون ان يجزموا عما اذا كان قد غادر مقر الاعتصام او مكث به حتى الصبح وهو موعد فض الاعتصام .
تحدثت اسرته لـ(الإنتباهة) لتؤكد ان ابنها لم يذهب الى مقر الاعتصام سوى مرتين وكانت الثالثة حينما افتقد ولم يتم العثور عليه حتى الآن، واضافت الاسرة بانه لم يكن يحمل هاتفاً جوالاً ووقتها كان يرتدي جلبابه ذا اللون الزيتي وبنطال اسود وحسب وصف اسرته فهو طويل القامة متوسط البنية يميل الى النحيل ولونه قمحى ومازالت اسرته تعانى الامرين من فقدها لابنها وتناشد كل الجهات للبحث عنه والعثور عليه ان كان حياً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل اختفاء الشاب حسن منذ فض الاعتصام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.