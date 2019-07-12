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تفاصيل اختفاء الشاب حسن منذ فض الاعتصام

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 12-يوليو-2019

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تفاصيل اختفاء الشاب حسن منذ فض الاعتصام

أكثر من شهر وتسعة ايام مضت على اختفاء الشاب حسن عثمان حسن احمد البالغ 29 عاماً دون اية معلومات حوله ولم تترك اسرته باباً دون ان تطرقه بحثاً عن ابنهم الذي اختفى منذ الثامن والعشرين من رمضان ولم يتم العثور عليه حتى الآن .

 

الاسرة المنكوبة ظلت تبحث عن ابنها وسط جثث الموتى بمشارح الخرطوم المختلفة وبين صور الذين يتم العثور عليهم بحاسوب الجنايات دون جدوى وحتى الآن لا احد يستطيع ان يخبرهم بافادة حية حول اختفاء ابنهم او مكان تواجده .

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بحسب الانتباهة شهود عيان اكدوا مشاهدتهم للشاب حسن بموقع الاعتصام بتاريخ الثامن والعشرين من رمضان ولكنهم لايستطيعون ان يجزموا عما اذا كان قد غادر مقر الاعتصام او مكث به حتى الصبح وهو موعد فض الاعتصام .

 

تحدثت اسرته لـ(الإنتباهة) لتؤكد ان ابنها لم يذهب الى مقر الاعتصام سوى مرتين وكانت الثالثة حينما افتقد ولم يتم العثور عليه حتى الآن، واضافت الاسرة بانه لم يكن يحمل هاتفاً جوالاً ووقتها كان يرتدي جلبابه ذا اللون الزيتي وبنطال اسود وحسب وصف اسرته فهو طويل القامة متوسط البنية يميل الى النحيل ولونه قمحى ومازالت اسرته تعانى الامرين من فقدها لابنها وتناشد كل الجهات للبحث عنه والعثور عليه ان كان حياً.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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