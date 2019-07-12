الاتفاق على 90% من مقاعد المدنيين في السيادي

عقدت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري جلسة مفاوضات مباشرة مساء أمس حول النقاط الخلافية بينهما بعد تسلُّم الطرفان الوثيقة النهائية للاتفاق.

وبحسب الانتباهة قال عضو الحرية والتغيير نور الدين صلاح الدين في حديث لـ”الحدث”، إن الخلاف بين الطرفين يعتبر تبايناً في وجهات النظر لا يمس جوهر الاتفاق، وأشار إلى أن التفاوض لا يتعلق بالقضايا المحسومة مسبقاً، بل حول القضايا الخلافية المتعلقة بالمسطلحات، متوقعاً الخروج بنتائج إيجابية لجهة أن الخلاف ليس كبيراً، بل تباين في وجهات النظر -“حسب قوله” فيما قال نورالدين أتوقع أن يكون التوقيع النهائي حول الوثيقة بداية أو متوسط الأسبوع المقبل، لجهة أن التوقيع ستكون له ترتيبات برعاية الوساطة.

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وفي سياق متصل أعلن نور الدين الاتفاق الحرية والتغيير على نسبة “95%” من مقاعد المدنيين الخمسة في المجلس السيادي، ونوه إلى أن المشاورات جارية حول اختيار رئيس الوزراء، وقال إن المشاروات حول رئيس الوزراء ليست باليسيرة. فيما كشف مصدر لـ (العربية نت) عن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على الصيغة النهائية للاتفاق.