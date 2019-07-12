“الانتقالي” : محاولة الانقلاب تقوض الاتفاق

أفشل المجلس العسكري الانتقالي في السودان محاولتي انقلاب خلال أسبوع، شهد مفاوضات مكثفة، توصل من خلالها المجلس إلى اتفاق صلب ومُرْضٍ مع المعارضة.

منفذو المحاولة الثانية كما الأولى ضباط في الجيش، بعضهم في الخدمة وآخرون متقاعدون، تجري حالياً عمليات اعتقال واسعة بحقهم تشمل قائد الحركة، بحسب المجلس العسكري.

“ضعيفة”

من جهته، تحدّث رئيس المجلس الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، منذ أيام عن محاولة انقلاب قال إن جهة سياسية خططت لها، تم إفشال العملية بينما كانت في طور التخطيط، ووصفها البرهان بـ”الضعيفة”.

وبحسب العربية نت يرى المجلس في هذه المحاولات المتتالية مساعيَ لتقويض الاتفاق الذي توصل إليه المجلس أخيراً مع قوى الحرية والتغيير للانتقال السياسي خلال 3 سنوات وثلاثة أشهر.

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وكانت الوساطة الإفريقية أعلنت أن الجانبين سيجتمان يوم السبت للمصادقة على الوثيقة الثانية، والتي تشمل الإعلان الدستوري، وذلك بعد اتفاقهما على الإعلان السياسي المتعلق بهياكل الحكم الانتقالي وتفاصيله ومستوياته.

كذلك أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الخميس، أن ضباطاً خططوا لمحاولة انقلاب لعرقلة الاتفاق السياسي.

وأوضح عضو المجلس الفريق أول ركن، جمال عمر، في كلمة ألقاها عبر التلفزيون الحكومي أنه تم اعتقال 12 ضابطاً وأربعة جنود خططوا لمحاولة انقلاب، وسيتم تقديمهم إلى المحاكمة العادلة.

إلى ذلك، أكد المجلس الانتقالي أن التنافس في حكم البلاد يجب أن يكون عبر الانتخابات وليس بالانقلابات، مشيراً إلى أن القوات الأمنية ستحافظ على أمن السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)