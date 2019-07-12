وفاة البروفيسور ليونزيو أنويك في كينيا

توفي البروفيسور ليونزيو أنقولي أونيك ، العميد السابق لكلية العلوم التطبيقية بجامعة جوبا في جنوب السودان ، في العاصمة الكينية نيروبي يوم الاربعاء الماضي.
وقال العديد من اقربائه وافراد المجتمع ، أن فقدان البروفيسر اونيك ، فقد جلل.
وقال أوكيني لينو ، أحد أفراد مجتمع أشولي في ولايات المتحدة في تصريح لراديو تمازُج ، أن البروفيسور أونيك ، توفي بمرض السرطان في مستشفى فالي في منطقة ناكورو الكينية يوم الأربعاء.
وكشف لينو ، عن ترتيبات جارية من الأسرة لنقل جثمان الفقيد إلى مسقط رأسه بمقاطعة ماقوي.
وكان جهاز الأمن الوطني بجوبا قد اعتقل بروفيسر أونيك في ديسمبر 2015 ، ثم أطلق سراحه بعد أربعة أشهر من الإعتقال دون تقديمه للعدالة.
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