وفاة البروفيسور ليونزيو أنويك في كينيا

توفي البروفيسور ليونزيو أنقولي أونيك ، العميد السابق لكلية العلوم التطبيقية بجامعة جوبا في جنوب السودان ، في العاصمة الكينية نيروبي يوم الاربعاء الماضي.

وقال العديد من اقربائه وافراد المجتمع ، أن فقدان البروفيسر اونيك ، فقد جلل.

وقال أوكيني لينو ، أحد أفراد مجتمع أشولي في ولايات المتحدة في تصريح لراديو تمازُج ، أن البروفيسور أونيك ، توفي بمرض السرطان في مستشفى فالي في منطقة ناكورو الكينية يوم الأربعاء.

وكشف لينو ، عن ترتيبات جارية من الأسرة لنقل جثمان الفقيد إلى مسقط رأسه بمقاطعة ماقوي.

وكان جهاز الأمن الوطني بجوبا قد اعتقل بروفيسر أونيك في ديسمبر 2015 ، ثم أطلق سراحه بعد أربعة أشهر من الإعتقال دون تقديمه للعدالة.