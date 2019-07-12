التعليم في اليمن.. إيرانيون يدرسون للأطفال "ثقافة الموت والتطرف" (انفوجراف)

كشف انفوجراف بأن إيرانيون يدرسون للأطفال "ثقافة الموت والتطرف" . كما كشف بأن الحوثي استغل المدارس الحكومة ، كما فتتح مراكز صيفية. وأوضح الأنفوجراف بأن المناهج أفكاراً طائفية.

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