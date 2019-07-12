مصادر: إعلان التغيير تسّتلم نسخة من الاتفاق مع المجلس العسكري

كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير عن تسلّمها نسخة من الاتفاق مع المجلس العسكري وذلك بهدف مراجعتها قبل التأمين عليها غدًا”السبت”.

وقالت وكالة الأناضول اليوم”الجمعة” إنّ مسودة الاتفاق ستعود إلى الكتل الرئيسية المكونة للحرية والتغيير لمناقشتها.

وأشارت إلى أنّ القوى الموقعّة على إعلان الحرية والتغيير”84″ مكونًا سياسيًا ومدنيًا، وأنّ الكتل التي ستناقش الاتفاق هي التحالفات الخمسة بقيادة تجمع المهنيين السودانيين، وتحالف قوى الإجماع، وتحالف نداء السودان، والتجمع الاتحادي المعارض، وتجمع منظمات المجتمع المدني”.

وكان ينتظر أنّ يتم الخميس الماضي تسليم النسخة النهائية لقوى الحرية والتغيير لكّن ملاحظات معينة أبداها المجلس العسكري أدّت إلى تأجيل الخطوة.

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وبحسب الأناضول فإنّه سيتمّ مناقشة التعديلات التي لا تُشكّل تغييرًا كبيرًا في جوهر الاتفاق أو تؤثر على مضمونه.

وتوصّل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في الخامس من يوليو الماضي إلى اتفاقٍ يقضي بتقاسم السلطة لمدة ثلاث سنوات، بجانب تكوين مجلس سيادي يضم”5″ عسكريين و”5″ مدنيين بجانب عضو مدني يتمّ التوافق عليه.

وأدّت الاحتجاجات الشعبية في أبريل المنصرم إلى عزل الجيش السوداني عمر البشير من الحكم بعد”30″ عامًا بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.