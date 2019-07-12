تجاني سيسي: التراجع عن النظام الفدرالي كفر وردة ولن نقبله

قال دكتور التيجاني السيسي، رئيس تحالف نهضة السودان، رئيس حزب التحرير والعدالة، إن الوضع الحالي في السودان يعاني من السيولة والاستقطاب وترقب يشوبه الحذر، ورحب بالاتفاق الذي تم بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، إلا أنه رجع وقال إن هذا الاتفاق يعتبر اتفاقاً ثنائياً، ولا يمثل كافة القوى السياسية.
وحذر السيسى من التراجع عن النظام الفدرالي، مشيراً إلى أن التراجع عنه يعتبر كفر وردة ولن نقبله، وطالب السيسي بتقديم كل من اجرم إلى محاكمة عادلة، ودعا إلى التوافق والتراضي السياسي بين كافة القوى السياسية، منبهاً إلى أن عدم وجود تراضٍ سيجرالبلاد إلى استقطابات واستقطابات مضادة، كما طالب السيسي بتوضيح خطة الفترة الانتقالية.
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