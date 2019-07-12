جوجل تحدث تصميم قسم الأخبار في محرك البحث

كشفت شركة جوجل عن تصميم جديد لقسم الأخبار في محرك البحث خاصتها يستخدم اسلوب البطاقات في تصميمه ويهتم بعرض الرسوميات بحجم أكبر ليبدو أوضح وأسهل في الاستخدام.

وستعرض جوجل كل خبر أو رابط ضمن نتائج البحث ببطاقة خاصة بها تنفصل بخطوط رفيعة عن الأخبار الأخرى ما يتيح المزيد من المساحات الفارغة لتسهيل تصفح الأخبار. مقارنة مع السابق عندما كانت تجمّع كل مجموعة نتائج بحث وروابط ضمن بطاقة أو بشكل منفصل. وفي أعلى الصفحة ستعرض بشكل أوضح وأبرز مجموعة من الأخبار من أهم المصادر عن كلمة البحث.

وأيضاً ستعرض جوجل اسم الموقع الناشر أو الصحيفة بدلاً من مجرد عرض رابطها في نتائج البحث، هذا يتيح للمستخدم معرفة اسم الموقع بسهولة أكبر، وأيضاً هي فرصة للناشرين للوصول إلى جمهورهم بشكل أفضل.