رئيس تيسلا ينفي حصول موديل S وX على تحديثات كبيرة قريبا

ظهرت تقرير مؤخرًا حول نية تيسلا لإطلاق موديل S محدثة في سبتمبر، كما ظهرت أيضًا تقارير أخرى تدل أن التحديث المنتظر قد شمل بطارية أفضل تحسن أداء السيارة وتزيد مداها إلى البالغ 644 كم بـ48 كم إضافية، وأن يضيف التحديث لموديل S مساحات داخلية محسنة تشمل مقاعد مستمدة من موديل 3.

يبدو أن جمهور تيسلا لم يكن متحمساً للتحديثات ما دفع رئيس تيسلا، إيلون موسك لنشر تغريدة يقول فيها “لا يوجد خطة لموديل X أو موديل S ‘محدثة’، فقط سلسلة من التغييرات الطفيفة المستمرة. كان التغيير الأكثر أهمية في السنوات القليلة الماضية هو استخدام وحدة الدفع الخلفي لموديل 3 عالية الكفاءة كوحدة دفع أمامية لموديل X وموديل S التي دخلت حيز الإنتاج منذ 3 أشهر.”