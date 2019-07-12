تعرفي على استخدامات الجرجير للعناية بجمال بشرتك

هل تعانين من الكلف، النمش أو الهالات السوداء وتشعرين بالإنزعاج لعدم قدرتك على التخلص منها بسهولة واستعادة صفاء بشرتك؟ سنقدم لك أقنعة الجرجير الغني بالفيتامين C والفيتامين E وحمض الفوليك وهي عناصر تساعد في علاج أي تلف في البشرة وتحسين جودة الجلد.

قناع الجرجير والكركم

المكونات:

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، ملعقة صغيرة من زيت الجرجير.

طريقة التحضير:

الأمر بسيط قومي بمزج مسحوق الكركم مع زيت الجرجير، قلبي جيدا حتى تحصلي على خليط لين طبقيه على المنطقة الداكنة تحت العينين لمدة 20 دقيقة. كرري هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع لتوحيد لون البشرة والتخلص من الهالات السوداء.

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قناع الجرجير والعسل

المكونات:

5 أوراق من الجرجير الطازج وملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير:

ضعي الأوراق الجرجير النظيفة مع العسل في الخلاط الكهربائي واضربي جيدا حتى يتشكل لديك خليط لين، طبقيه مباشرة على البشرة لمدة نصف ساعة ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر. استخدمي هذا القناع مرتين في الأسبوع لتحصلي على بشرة مشرقة.