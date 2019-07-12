مسلحو الشباب في الصومال يجبرون الأطباء الكوبيين على اعتناق الإسلام

بعد 120 يومًا من اختطافهم من مانديرا ، لا يزال هناك طبيبان كوبيان في الصومال ، ومنذ ذلك الحين أُجبروا على اعتناق الديانة الإسلامية.

أشارت تقارير مخابراتية إلى أن الطبيبين اختُطفا على أيدي قطاع الطرق ، وبعد ذلك تم تسليمهما إلى المسلحين داخل منطقة العدي في الصومال.

منذ ذلك الحين ، لا يُعرف الكثير عن الجهود التي تبذلها الحكومة لإنقاذ الدكتور لاندي رودريغيز (جراح) والدكتور هيرا كوريا (طبيب عام).

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وكان فريق من كبار السن الصوماليين من كينيا قد سافر إلى الصومال حيث قادوا المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأطباء. وبحسب ما ورد طلب الشباب فدية قدرها 150 مليون شلن.

"هؤلاء الذين قابلناهم في العدي نفوا اختطاف الأطباء لكنهم اعترفوا باحتجازهم في أحد مخابئهم. وقال أحد كبار السن للأمة "لقد تعرضنا لسوء المعاملة".

عادوا بعد أسبوعين في العدي. "في النهاية قابلنا الأطباء ولكن بعد وقت صعب. لقد حذروا (الشيوخ الصوماليين) من الهجمات العسكرية المستمرة على معسكراتهم بحثًا عن الكوبيين واتفقنا على شرط ألا يتضرر الأطباء ".