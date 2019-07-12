ضبط كميات من المخدرات والمنشطات والخمور البلدية بجنوب دارفور

ضبطت حملة مشتركة نظمتها القوات الحكومية بجنوب دارفور كميات من المخدرات والخمور البلدية بمدينة نيالا عاصمة الولاية.
وقال قائد الحملة العقيد شطة موسى جديد ان القوات تمكنت من ضبط 1000 راس من البنقو اضافة الى عشرين صنف من الادوية والمخدرات والمنشطات وكميات من الخمور البلدية.
وأبان ان هناك عدد من المتهمين تم ضبطهم اثناء الحملة، واكد انهم سيقدمون للمحاكمة، بينما تمكن صاحب ركشة كان يعمل في توزيع الخمور باحياء المدينة من الفرار، وقال ان هذه الضبطية تأتي ضمن الحملة التي تنفذها القوات المشتركة لمحاربة الظواهر السالبة بالولاية.
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