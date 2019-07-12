الخارجية اليونانية: ندعم بقوة جهود الاتحاد الأوروبي لتأمين حل سياسي سلمي ديمقراطي

اعترفت الحكومة الجديدة في اليونان، الجمعة، برئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو "رئيسا بالوكالة" لفنزويلا، بعد 5 أيام فقط على انتخابها.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان، إنها "تدعم بقوة جهود الاتحاد الأوروبي لتأمين حل سياسي سلمي ديمقراطي وتفاوضي للشعب الفنزويلي".

وينتمي وزير الخارجية اليوناني الجديد نيكوس ديندياس إلى الأغلبية اليمينية الجديدة لحزب الديمقراطية الجديدة الذي فاز في الانتخابات التشريعية، الأحد الماضي، بحوالي 40% من الأصوات.

يذكر أن جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة اعترفت به حتى الآن 21 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و50 دولة بشكل عام خلاف اليونان.

وكان رئيس الحكومة السابق أليكسيس تسيبراس أحد مؤيدي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

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وأصر تسيبراس في مارس الماضي خلال لقاء مع الرئيس الاشتراكي البوليفي السابق إيفو موراليس في أثينا على ضرورة "وضع برنامج زمني لتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية" قريبا في فنزويلا.

وتعيش فنزويلا، بالإضافة إلى الأزمة السياسية، أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخ هذا البلد الذي يملك أكبر احتياطي للنفط في العالم.

ويتوقع أن يصل التضخم إلى 10 ملايين بالمئة عام 2019، وفق صندوق النقد الدولي. وتضاعف النقص في الأدوية الوقود، وربع السكان بحاجة لمساعدة إنسانية عاجلة بحسب الأمم المتحدة.

وترى الحكومة أن فنزويلا ضحية "حصار" أمريكي تسببت فيه العقوبات الاقتصادية العديدة.