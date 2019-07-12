مقتل أعداد كبيرة من المرتزقة في هجوم جوي للجيش الليبي على غريان

أعلن الجيش الوطني الليبي التابع لمجلس النواب المنتخب شن هجمات جوية على مدينة غريان جنوب غرب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الاعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش على صفحته على موقع "فيسبوك" اليوم الجمعة.

وقال البيان: "من بين الضربات الدقيقة للقوات الجوية الليلة البارحة استهداف مايعرف بمعسكر ابو معاذ بغريان ويتمركز به عدد من المرتزقة التشادية الذين احضرهم الميليشياوي مهرب الوقود اسامة الجويلي وادت الى قتل عدد كبير منهم جاري الان دفنهم في مقبرة جماعية بحسب مصدرنا".

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يشار إلى أن قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا استولت على غريان من جيش شرق ليبيا الشهر الماضي.

ويأتي ذلك في اطار القتال الدائر منذ الرابع من شهر إبريل الماضي بين جيش شرق ليبيا، الذي يسعى إلى السيطرة على طرابلس ،مقر حكومة الوفاق ، وقوات الأخيرة في محيط العاصمة.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي الوطني، اللواء أحمد المسماري، إن القيادة السياسية والجيش سيطلقان مرحلة جديدة من عملية تحرير طرابلس.