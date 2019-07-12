اللجان الثورية: إقصاء الأحزاب سيقودها إلى أساليب غير شرعية

حذر المنسق العام لحركة اللجان الثورية محمود عابدين صالح من إقصاء القوى السياسية خلال الفترة الانتقالية، وقال إن ذلك سيجعلها تلجأ لوسائل غير شرعية وغير قانونية، منها العمل السري أو حمل السلاح أو تبني الاغتيالات السياسية.

واعتبر عابدين بحسب صحيفة الصيحة، أنه في حال الاتفاق الثنائي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، ستكون هناك العديد من الاتفاقيات الثنائية، وستتحول الدولة إلى فاشية لكل من يعارض الاتفاق، وطالب بعدم التقليل من قيمة الحوار الوطني الذي أجرى في السابق باعتبار أنه عمل للمؤتمر الوطني، وقال إن ذلك من شأنه أن يمثل استفزازاً للقيادات السياسية والمفكرين بالبلاد.

Advertisements

وأضاف إن ما تصارع بشأنه “الحرية والتغيير” الآن حول رئاسة الوزراء يعتبر واحدة من مخرجات الحوار الوطني إضافة إلى إصلاح الحكم ورأي أن تجاهل النشاط الفكري ببساطة وإلغاء (30) عاماً مسألة لا يقبلها أي إنسان مستنير، ولا يمكن معاقبة الناس بسبب انتمائهم السياسي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)