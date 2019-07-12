التاريخ: 12-يوليو-2019
33 مشاهدة
حذر المنسق العام لحركة اللجان الثورية محمود عابدين صالح من إقصاء القوى السياسية خلال الفترة الانتقالية، وقال إن ذلك سيجعلها تلجأ لوسائل غير شرعية وغير قانونية، منها العمل السري أو حمل السلاح أو تبني الاغتيالات السياسية.
واعتبر عابدين بحسب صحيفة الصيحة، أنه في حال الاتفاق الثنائي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، ستكون هناك العديد من الاتفاقيات الثنائية، وستتحول الدولة إلى فاشية لكل من يعارض الاتفاق، وطالب بعدم التقليل من قيمة الحوار الوطني الذي أجرى في السابق باعتبار أنه عمل للمؤتمر الوطني، وقال إن ذلك من شأنه أن يمثل استفزازاً للقيادات السياسية والمفكرين بالبلاد.
وأضاف إن ما تصارع بشأنه “الحرية والتغيير” الآن حول رئاسة الوزراء يعتبر واحدة من مخرجات الحوار الوطني إضافة إلى إصلاح الحكم ورأي أن تجاهل النشاط الفكري ببساطة وإلغاء (30) عاماً مسألة لا يقبلها أي إنسان مستنير، ولا يمكن معاقبة الناس بسبب انتمائهم السياسي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر اللجان الثورية: إقصاء الأحزاب سيقودها إلى أساليب غير شرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.