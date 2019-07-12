إسرائيل تعلق فحص (3400) طلب لجوء قدمها سودانيون

أوقفت إسرائيل مراجعة طلبات السودانيين طالبي اللجوء السياسي حتى انجلاء الوضع الأمني والسياسي بالسودان.

وقالت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية إن وزير الخارجية أري ديري أصدر القرار عقب تقييم وزارته للأوضاع الجارية بالسودان. ووفقاً للصحيفة، فإن هيئة الإسكان والهجرة أوقفت فحص حوالي (3400) طلب لجوء مقدمة من سودانيين كان يفترض البت فيها خلال أشهر.

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وأعلنت الحكومة، قرارها استجابة للالتماسات المرفوعة للمحكمة العليا – أحدها قدمه المحامي ميكال كرمل بوميرانتس، يطلب من الوزير أن يأمر الدولة بالتوصل لقرار فيما يتعلق بطلبات اللجوء هذه، والآخر قدمه المحامي تومير ورشا، يدعو لمنح طالبي اللجوء السودانيين وضع إقامة مؤقتة حتى تتوصل الولايات إلى قرار.

وقالت الخارجية بحسب صحيفة الصيحة، إن السودان يواجه فترة من التغييرات السياسية التي قد تؤدي لعدم الاستقرار، وأضافت بأن هذا الوضع قد يؤدي لتغييرات إيجابية، لكن هناك أيضاً فرصة لمزيد من التدهور وعدم الاستقرار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)