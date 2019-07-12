هيئة اتهام مقتل (معلم خشم القربة) تطلع على ملف القضية

كشفت مصادر موثوقة أن هيئة الاتهام في قضية مقتل “معلم خشم القربة” الأستاذ أحمد الخير، تطلع على ملف القضية عقب الفراغ من التحريات واكتمال التحقيق مع الشهود من قبل النيابة العامة.

وأفادت المصادر أمس بأن هيئة الاتهام تطلع على الملف بغية التأكد من أن كل الإجراءات المطلوبة تم استيفاؤها من تحر وتحقيق، بجانب التأكد والاستيثاق من أن كل الإجراءات اكتملت على الوجه الأكمل، فضلاً عن إبداء أي ملاحظات على ما تم من إجراءات للتقدم بها بالبينات.

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وبحسب صحيفة الصيحة أنه عقب عملية اطلاع هيئة الاتهام على الملف، تأتي مرحلة استئناف المتهمين واستئناف الاتهام فيما يتعلق بتوجيه التهمة، وقالت المصادر: “بعد اكتمال مرحلة التحري يحال ملف القضية إلى المحكمة للبت فيه بصورة نهائية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)