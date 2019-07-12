رئيس البعثة المشتركة يلتقي والي جنوب دارفور

التقى رئيس البعثة المشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور حفظ السلام اليوناميد، السيد جيرمايا مامابولو. وناقش خلال اللقاء الاوضاع الامنية بولاية جنوب دارفور بجانب تأمين مقر البعثة وافراد الامم المتحدة والعاملين في المجال الانساني.

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