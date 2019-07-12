الخارجية الأمريكية: ندعم اتفاق الانتقالي والتغيير بدون تدخل

قال تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون إفريقيا إن الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بالتأكيد خطوة للأمام.

وأوردت صحيفة فاينانشال تايمز الصادرة اليوم تقريرا لإدريان كلاسا من واشنطن بعنوان "واشنطن تدعم اتفاق تقاسم السلطة في السودان"، قال فيه الكاتب إن "واشنطن ألقت بثقلها خلف اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري في السودان وبين ممثلي المعارضة، خشية أن يكون البديل ذلك الاتفاق هو فشل الدولة والعنف" .

وأضاف المسؤول الأمريكى ناجي إنه على الرغم من تأييد الولايات المتحدة للاتفاق، إلا أنهم لن يشاركوا في صياغة تفاصيله "هدفنا هو تحقيق الانتقال الذي يسعى إليه الشعب السوداني، ولكننا لن نشارك في صنعه".