الرئيس الروسي يبحث مع نظيره الفلسطيني آخر التطورات بالشرق الأوسط

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث ناقش الطرفان مشاكل التسوية في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان الكرملين: "بمبادرة من الجانب الفلسطيني، تم الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول مشاكل التسوية في الشرق الأوسط".

وتعمل روسيا بثبات على تهيئة الظروف لاستئناف الاتصالات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك وفي إطار مجلس الأمن الدولي والرباعية الدولية للشرق الأوسط.

كما يشهد التعاون الاقتصادي الروسي-الفلسطيني تقدماً في مجال تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى روسيا.