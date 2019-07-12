التأجيل يلاحق توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة

وتتزامن هذه التطورات مع الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة في البلاد واعتقال مجموعة من الضباط وضباط الصف الذين خططوا لمحاولة الانقلاب.
وناشد رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس الفريق أول جمال عمر السودانيين بالتعاون مع الأمن لتفويت الفرصة على من وصفهم بالمندسين.
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