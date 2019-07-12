اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

التأجيل يلاحق توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
بعد اجتماعات الوساطة بين أعضاء المجلس العسكري في السودان وقوى الحرية والتغيير بشأن وثيقة اتفاق تقاسم السلطة، تتأجل جلسة توقيع الوثيقة مجددا.
وأوضح مراسل الغد، أن الطرفين فشلا في اعتماد وثيقة الاتفاق بسبب خلاف حول تفسيرات النصوص، ونقل عن الوسيط الأفريقي قوله إن الطرفين اتفقا على تأجيل التوقيع على الوثيقة لغد السبت.
وكان فريق الوساطة في السودان عقد لقاءات ثنائية مع أعضاء بالمجلس العسكري الانتقالي وقادة قوى الحرية والتغيير لتقريب وجهات النظر بشأن بنود اتفاق تقاسم السلطة.

وتتزامن هذه التطورات مع الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة في البلاد واعتقال مجموعة من الضباط وضباط الصف الذين خططوا لمحاولة الانقلاب.

وناشد رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس الفريق أول جمال عمر السودانيين بالتعاون مع الأمن لتفويت الفرصة على من وصفهم بالمندسين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التأجيل يلاحق توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا