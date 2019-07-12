ليست الأولى.. تعرف على عدد محاولات الانقلاب التي تعرض لها المجلس العسكري السوداني؟

أعلنت لجنة الأمن والدفاع للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، عن إحباطها لمحاولة انقلاب على السلطة الموجودة في الخرطوم.

ونقل تلفزيون السودان القومي، في تعميم مقتضب، أنه" تم إفشال محاولة انقلابية"، دون أن يضيف أي تفاصيل أخرى، تتعلق بأسماء، الذين نفذوا هذه المحاولة الانقلابية وعن ساعة الصفر لبدء تنفيذ الانقلاب.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها المجلس العسكري إفشاله محاولة انقلاب عليه.

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وكان رئيس اللجنة السياسية والناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الدين كباشي، قد كشف لأول مرة عن محاولة للانقلاب على السلطة خلال شهر يونيو الماضي خلال مؤتمر صحفي.

في الوقت الذي نقلت فيه شبكة "العربية" عن مصادر سودانية، في 12 من يونيو الماضي، أن السطات السودانية أحبطت محاولة انقلاب على المجلس العسكري.

وذكرت الشبكة أنه "تم توقيف 68 ضابطا، حيث يخضعون للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية في السودان"، مشيرة إلى أن "المجموعة التي حاولت الانقلاب على المجلس العسكري أغلبها ضباط إسلاميون".