في 4 أيام.. أكثر من 40 مليون مشاهدة لـ Stranger things‎ !

حقق مسلسل Stranger things‎ الخيالي العلمي أعلى نسبة مشاهدة، من بين كل المسلسلات والأفلام خلال الأيام الأربعة الأولى لعرضه، على خدمة البث التدفقي لـ "نتفليكس".

وحلق الجزء الثالث من مسلسل Stranger things‎ "سترينغر ثينغز" برقم قياسي عالمي جديد من حيث عدد مشاهديه، الذي بلغ بعد أربعة أيام من عرضه 40.7 مليون على بوابة "نتفليكس".