شركة آبل توقف تطبيق "walkie talkie" لوجود ثعرة تسمح بالتجسس على الآيفون

أوقفت شركة آبل تطبيق "walkie talkie" بعد اكتشاف ثغرة تسمح بالتنصت على هاتف آيفون لمستخدم آخر بحسب موقع "verge" الأمريكي.

وأعلنت الشركة اعتذارها للمستخدمين، عن الثغرة التي ظهرت في التطبيق الذي طرحته الشركة العام الماضي، ضمن تحديثات watch os5 ويسمح التطبيق الموقوف حالياً، بحدوث تواصل صوتي بين مستخدم لساعة آبل وبين مستخدم لهاتف آيفون، بعد موافقة الطرفين على عملية التواصل.

وأعلنت الشركة عن إيقاف التطبيق بعد التأكد من الثغرة الأمنية، وأعلنت أن التطبيق سيعود للعمل في أسرع وقت ممكن بعد حل أزمة الثغرة الأمنية المذكورة.