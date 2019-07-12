الأمة القومي: تأجيل تسليم وثيقة الاتفاق أسبابه مبررة ومقبولة

أكد نائب رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل الله برمة ناصر، أن تأجيل الوساطة لتسليم وثيقة الاتفاق لأسباب فنية مبررة ومقبولة، وقال أن البداية السليمة ضمان للنهاية السليمة.

وأضاف برمة بأن التأني مطلوب في هذه المرحلة من أجل تحسين الأداء والوصول لصيغة توافقية تجمع كافة السودانيين، وتابع أن المرحلة المقبلة تواجه العديد من التحديات على رأسها معالجة الاقتصاد وتحسين معاش الناس.

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ودعا برمة بحسب صحيفة الصيحة، لضرورة أن تكون الخطوة الأولى في المرحلة الانتقالية لمعالجة معاش الناس والاستقرار الاقتصادي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)