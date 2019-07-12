شاب يعتدي على مواطن بالضرب بسبب كرة القدم

التاريخ: 12-يوليو-2019
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اعتدى شاب على مواطن في العقد الثالث من العمر ضرباً بعصا، مما أدى إلى إصابته بإصابات خطيرة في الرأس، مسبباً له الأذى الجسيم بسبب نقاش دار بينهما حول كرة القدم، حيث تطور النقاش إلى مرحلة الضرب بالأيادي، ولم يتحكم المتهم بأعصابه وأخذ العصا وضرب بها الشاكي عدة ضربات على رأسه، وتم إسعافه إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة وبعد تلقيه توجه إلى قسم الشرطة ودون بلاغاً بالحادثة، وتم القبض على المتهم، وبعد التحري معه تم فتح بلاغ في مواجهته تحت المادة (139) من القانون الجنائي تسبيب الأذى الجسيم بحسب صحيفة آخر لحظة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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