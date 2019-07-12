وفاة شاب غرقاً داخل مجرى مائي بالخرطوم جنوب

التاريخ: 12-يوليو-2019 فى : حوادث 5 مشاهدة Advertisements عثرت شرطة الخرطوم جنوب على جثة شاب في أحد المجاري المائية بالخرطوم جنوب، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة، حيث أكد التقرير الطبي أن سبب الوفاة الغرق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة (51) الوفاة في ظروف غامضة بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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