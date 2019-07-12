السجن لشاب تسلل ليلاً لمنزل أسرة لمشاهدة محبوبته

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أوقعت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي حسن سيد حسين أمس عقوبة السجن (6) أشهر والجلد (60) جلدة في مواجهة شاب أدانته المحكمة بالشروع في سرقة منزل بمنطقة التكامل بالحاج يوسف، وذلك على خلفية أن المدان كان قد تسلل إلى منزل الشاكي بقصد السرقة، وفي أثناء ذلك استيقظ أفراد المنزل على حركته وحاول الهروب، إلا أنهم تمكنوا من القبض عليه، وأقتيد إلى قسم الشرطة وبالتحري معه أنكر محاولته سرقة المنزل، وباكتمال كافة التحريات بحسب صحيفة آخر لحظة، أمرت النيابة بتقديمه للمحاكمة تحت نص المادة (174/20) من القانون الجنائي المتعلقة بالشروع في السرقة، وأحيل الملف إلى المحكمة التي عند استجوابه للمتهم قال أنه تسلل إلى المنزل بحجة مشاهدة عشيقته وتوصلت المحكمة للعقوبة أعلاه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)