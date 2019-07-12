التاريخ: 12-يوليو-2019 فى : أخبار 16 مشاهدة Advertisements تناقلت مجالس المدينة سماح السلطات لمكتب قناة الجزيرة بالخرطوم باستئناف العمل مجدداً.. وذلك بعد إغلاق السلطات للمكتب وإلغاء تصريح قناة الجزيرة.. مدير مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم المسلمي الكباشي، أفاد مساء أمس بحسب صحيفة آخر لحظة، أنه سمع مثل غيره من الناس ولم يتلق إفادة رسمية أو هاتفية تفيد بذلك. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر مدير مكتب (الجزيرة) بالخرطوم: لم أتلق إفادة رسمية بعودة القناة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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