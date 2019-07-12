تأجيل التوقيع على وثيقة الاتفاق

التاريخ: 12-يوليو-2019
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أعلن الوسيط الإفريقي محمد الحسن لبات، أنه سيسلم وثيقة الاتفاق إلى المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، لافتاً إلى أنه لن يتم التوقيع عليها أمس، كما كان متوقعاً.
من جانبه نفى القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير خالد عمر يوسف بحسب صحيفة آخر لحظة، أنباء تتعلق بالتوقيع على وثيقة الاتفاق “النهائي” مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية، مساء أمس، مشيراً إلى أن الطرفين يواصلان بحث صياغته بصورة نهائية.
وأشار يوسف إلى أن “وفداً من المعارضة سيلتقي، بوفد من المجلس العسكري في جلسة تفاوض مباشرة لمناقشة إحكام الوثيقة التي أعدتها لجنة فنية”، مشيراً إلى “وجود خلافات في موضوعات غير جوهرية، سيتم حسمها”، وشدد على ضرورة إحكام صياغتها قبل التوقيع، سواء بالأحرف الأولى أو التوقيع النهائي”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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