التاريخ: 12-يوليو-2019
6 مشاهدة
وقع السودان وجنوب السودان على اتفاقيات لتطوير التعاون في مجال زيادة الإنتاج النفطي من حقول دولة الجنوب التي أعيدت إلى دائرة الإنتاج النفطي مؤخراً واستمرار الإمداد الفني لاحتياجات الحقول وتسوية المسائل المالية العالقة بين البلدين، حيث وقع الوكيل المكلف بوزارة النفط والغاز المهندس علي عبد الرحمن، ووزير النفط بدولة الجنوب المهندس أوو دانيال شوانق، بحضور وزير مالية دولة جنوب السودان.
وشملت الاتفاقيات بحسب صحيفة آخر لحظة، زيادة الإنتاج النفطي من مربع (5A) ومعالجة الإشكاليات الفنية فيه، وزيادة الإنتاج من حقل الوحدة وتوما ثاوث وفق المرحلة الثانية للخطة الموضوعة لزيادة الإنتاج النفطي لحاجة البلدين الاقتصادي ومعالجة التحديات التي تواجه التعاون النفطي وتسهيل وصول المواد الضرورية إلى حقوق دولة الجنوب عبر موانئ السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاقيات بين الخرطوم وجوبا لتطوير التعاون النفطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.