اتفاقيات بين الخرطوم وجوبا لتطوير التعاون النفطي

وقع السودان وجنوب السودان على اتفاقيات لتطوير التعاون في مجال زيادة الإنتاج النفطي من حقول دولة الجنوب التي أعيدت إلى دائرة الإنتاج النفطي مؤخراً واستمرار الإمداد الفني لاحتياجات الحقول وتسوية المسائل المالية العالقة بين البلدين، حيث وقع الوكيل المكلف بوزارة النفط والغاز المهندس علي عبد الرحمن، ووزير النفط بدولة الجنوب المهندس أوو دانيال شوانق، بحضور وزير مالية دولة جنوب السودان.

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وشملت الاتفاقيات بحسب صحيفة آخر لحظة، زيادة الإنتاج النفطي من مربع (5A) ومعالجة الإشكاليات الفنية فيه، وزيادة الإنتاج من حقل الوحدة وتوما ثاوث وفق المرحلة الثانية للخطة الموضوعة لزيادة الإنتاج النفطي لحاجة البلدين الاقتصادي ومعالجة التحديات التي تواجه التعاون النفطي وتسهيل وصول المواد الضرورية إلى حقوق دولة الجنوب عبر موانئ السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)