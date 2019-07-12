الإمارات تطالب بإنهاء ولاية الخبير المستقل بالسودان

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عبرت دولة الإمارات عن ارتياحها للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف في الخرطوم، آملة أن يشكل هذا الاتفاق مرحلة جديدة يسود خلالها الأمن والاستقرار تحقيقاً لتطلعات الشعب، ونوهت بأن السودان يستحق أن يخرج من بند الإجراءات الخاصة وإنهاء ولاية الخبير المستقل، عبر خريطة طريق محددة ومتفق عليها بين حكومة السودان ومجلس حقوق الإنسان لتعزيز المسار الانتقالي، وأكد خليفة سالم المزروعي، في كلمة الإمارات أمام الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل الخاص بالسودان بحسب صحيفة آخر لحظة، انضمام دولة الإمارات إلى بيان المجموعة العربية، معبراً عن التقدير لما يقوم به مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من جهود، للإسهام إلى جانب حكومة السودان في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مساعدة تقنية في إطار البند العاشر، ولفتت الكلمة إلى أن دولة الإمارات تتابع بقلق واهتمام بالغين المرحلة الاستثنائية التي يمر بها السودان، وعبرت عن ارتياحها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 5 يوليو 2019.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)