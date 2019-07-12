نقابة النقل والمواصلات تطالب (العسكري) بتنفيذ (مترو) أنفاق بالخرطوم

التاريخ: 12-يوليو-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة Advertisements دفعت النقابة العامة لعمال النقل والمواصلات والطيران بروشتة كاملة لرئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي تضمنت جملة من الوصفات لعلاج علل الخطوط الجوية السودانية وقطاع المواصلات بصورة جذرية، وتنفيذ مشروع (مترو) أنفاق لحل مشكلة المواصلات تماماً بولاية الخرطوم مستقبلاً. وطالبت النقابة بحسب صحيفة آخر لحظة، المجلس العسكري بالاتصال بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية لتوفير (4) طائرات لـ(سودانير) نظراً للعلاقة المميزة التي تربط المجلس العسكري مع الدولتين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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