اعتقال (28) شخصاً بتهمة الانتماء لـ(الحرية والتغيير)

التاريخ: 12-يوليو-2019 فى : أخبار 57 مشاهدة Advertisements كشفت هيئة محاميي دارفور عن اعتقال سلطات ولاية جنوب دارفور لنحو (28) شخصاً وأودعتهم السجون بمدينة نيالا بتهمة الانتماء لتحالف قوى الحرية والتغيير، وقالت الهيئة في مذكرة دفعت بها للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، إن المعتقلين جرى توقيفهم في منطقة قريضة، غرب نيالا يوم 23 يونيو الماضي بواسطة قوات نظامية دون إجراءات قبض قانونية ودون فتح بلاغ، وأضاف (تمت مداهمتهم والقبض عليهم من مواقع عملهم ومنازلهم ومن السوق ومن بينهم معلمون بمرحلتي الأساس والثانوي وطلاب ثانوي ثلاثة منهم قصر، وتجار وشيوخ معسكرات). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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