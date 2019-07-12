(العسكري): (الانتقالية) ستكون آمنة وتتوج بانتخابات نزيهة

التاريخ: 12-يوليو-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة Advertisements قطع المجلس العسكري بأن المؤسسة العسكرية لا تتنافس من أجل السلطة وأن هدفها حماية السودان وشعبه. وأكد نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق ياسر العطا لدى مخاطبته لقاء شعراء الأدب الشعبي لمساندة المجلس العسكري وقوات الدعم السريع، بقاعة الصداقة بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، أكد أن الفترة الانتقالية ستكون آمنة من أجل تحقيق أهداف سامية تتوج بانتخابات نزيهة يحمي خلالها الجيش المؤسسات المدنية الديمقراطية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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