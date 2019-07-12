حزب التحرير يطالب بتسليمه السلطة لإقامة الخلافة الراشدة

التاريخ: 12-يوليو-2019
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طالب حزب التحرير ولاية السودان، من أسماهم أهل القوة والمنعة والمخلصين، بتسليمه السلطة لأجل إقامة دولة الخلافة الراشدة التي تقوم على منهاج النبوة، وأبدى تحفظه على الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
وأعلن الناطق الرسمي للحزب، إبراهيم عثمان أبو خليل، في منبر (سونا) أمس، أن اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قام على أساس باطل من الناحية الشرعية والواقعية على حد تعبيره، وأكد أن للحزب دستور واضح يقوم على الكتاب والسنة ويحوى (191) مادة وفق تصور كامل للحياة الإسلامية في أنظمة الحكم والاقتصاد والاجتماع والسياسة والتعليم والسياسة الخارجية والتشريعات، بل أنظمة شاملة لدستور الدولة وسائر القوانين.
وقال أبو خليل بحسب صحيفة الإنتباهة، (نخاطب المخلصين من أهل القوة والمنعة تسليمنا الحكم من أجل استئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة وحمل الدعوة الإسلامية قضية المسلمين المصيرية إلى العالم).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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