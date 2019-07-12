احتواء خلافات (الثورية) و(التغيير)

ينعقد اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماع رؤساء الكتل الست الممثلة للأقاليم الجغرافية بالسودان (1+5) بالجبهة الثورية بقيادة مني أركو مناوي، والذي يضم التوم هجو وجبريل إبراهيم وأمين داؤود وحمد داؤود وممثل حركة تحرير السودان – المجلس القيادي، في وقت احتوى فيه الخلاف بين (الثورية) و(التغيير)، وكشف المتحدث باسم الجبهة الثورية بالداخل محمد سيد أحمد بحسب صحيفة آخر لحظة، أجندة الكتل التي تتمحور في الوضع الراهن بالبلاد وداخل الثورية، بجانب العلاقة بين التغيير والثورية في أعقاب الخلاف الذي برز مؤخراً بين الطرفين حول تشكيل المكتب القيادي وتقسيم الإصلاحات بين الطرفين.

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وأشار إلى احتواء الخلاف الذي برز مؤخراً بين (الحرية والتغيير) و(الجبهة الثورية)، وقال إنه تم التوافق على تفاهمات مشتركة يكشف عنها لاحقاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)