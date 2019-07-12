- 1/2
- 2/2
الخليج 365:
أكملت النيابة بالخرطوم ، التحقيقات مع أطراف المسؤولين في بلاغ اختفاء تؤام حديث الولادة من مستشفى ولادة خاص ، وتنظر النيابة وزن البينات الأولية للقرار حول التهم التي ستوجه للأطراف التي تقع على عاتقها مسؤولية اختفاء التوأم .
وبحسب صحيفة المجهر كان الشاكي دون بلاغاً باختفاء الطفلة التوأم ، نافياً وفاتها حسبما تم إبلاغهم من المستشفى لعدم تسليمهم أي جثة ، وحيث تم إخطار والدتها بأن التوأم توفيت ، وطالب ذوو الطفل بالجثة ، إلا أنه لم يتم تسليمهم لها ، وعليه باشرت النيابة التحقيق حول البلاغ .
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل جديدة في قضية اختفاء تؤام حديث الولادة من مستشفى خاص بالخرطوم…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.