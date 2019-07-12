تفاصيل جديدة في قضية اختفاء تؤام حديث الولادة من مستشفى خاص بالخرطوم….

الخليج 365:

أكملت النيابة بالخرطوم ، التحقيقات مع أطراف المسؤولين في بلاغ اختفاء تؤام حديث الولادة من مستشفى ولادة خاص ، وتنظر النيابة وزن البينات الأولية للقرار حول التهم التي ستوجه للأطراف التي تقع على عاتقها مسؤولية اختفاء التوأم .

وبحسب صحيفة المجهر كان الشاكي دون بلاغاً باختفاء الطفلة التوأم ، نافياً وفاتها حسبما تم إبلاغهم من المستشفى لعدم تسليمهم أي جثة ، وحيث تم إخطار والدتها بأن التوأم توفيت ، وطالب ذوو الطفل بالجثة ، إلا أنه لم يتم تسليمهم لها ، وعليه باشرت النيابة التحقيق حول البلاغ .