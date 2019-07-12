الاستفادة من الدرس القاسي يا ملوك الشمال.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• نجح اهلي مروي في الإفلات من الهبوط في آخر لحظة بعد أن نجح في التغلب على الأنيق الكسلاوي بهدف في ملحق البقاء أو الهبوط.

• وقدم موسم للنسيان يختلف كثيرا عن الموسم الماضي الذي يعتبر الأول له في منافسة الدوري الممتاز عقب صعوده التاريخي بإعتباره اول نادٍ من الولاية الشمالية يصعد للممتاز.

• يجب أن يستفيد أبناء الاهلي مروي من كافة الأخطاء التي تسببت في تراجع مستوى الفريق .. وأصبح ينافس على النجاة من الهبوط بدلا من منافسة القمة على الصدارة كما حدث في الموسم الماضي.

• والمطلوب أولاً حل المشاكل المالية التي واجهت النادي وأن يتكاتف أبناءه على دعمه كالسابق .. وإستعادة ذكرى نفرات التأهيلي التي كانت السبب الرئيسي في الصعود للممتاز.

• العمل على تجديد عقد الجهاز الفني الحالي بقيادة الكابتن فاروق جبرة وطاقمه المعاون .. وهذا أمر ضروري للغاية يجب أن لا ينتظر لفترة طويلة .. وجبرة مدرب له بصمة تدريبية واضحة .. ونأمل أن يصنع فريق قوي وأعادة مستوى الأهلي السابق.

• والأمر المهم كذلك التعاقد مع لاعبين في مستوى ملوك الشمال .. وأيضا تدعيم خطوطه بمحترف أو اثنين من العيار الثقيل.

• هذه المرة نجا الفريق بإعجوبة من الهبوط .. ولا ندري ماذا سيحدث في المرة القادمة .. وفي الموسم القادم لن نرضى بديلا سوى التأهل للنخبة واحتلال أحد المراكز المؤهلة للمشاركات الخارجية.