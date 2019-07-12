هل فترة الإعداد كافية للبطولة الأفريقية.. بقلم ودالشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** الدور التمهيدي للبطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري ينطلق في الحادي عشر من أغسطس المقبل اي بعد أربعة اسابيع والمريخ كما هو معروف خرج من التمهيدي في البطولة السابقة علي يد فريق يوغندي ونخشي ان يتكرر المسلسل هذه المرة بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة عشرة أيام وبالتأكيد لن يعود البعض منهم عقب العشرة أيام وهنالك أيضا الأزمة الإدارية والمالية والمريخ لن يتمكن من أداء اي مباراة رسمية لان الدوري عندنا يبدأ في النصف الثاني من أغسطس …نقول هذا بافتراض ان الاحمر سيبدأ من التمهيدي اما اذا بدأ من دور ال ٣٢ فهنالك وقت للاعداد ولكنه ليس بالوقت الكافي

** المريخ يعاني من أزمة مالية حاده وكل ما يصدر من هيثم الرشيد وعلي اسد مجرد فقاعات في الهواء وعلي الحادبين علي هذا النادي من أقطاب ومحبين ومجلس شوري وغيرهم التحرك لإنقاذ موسم التسجيلات وامس كان من المفترض أن تنتهي إجراءات تسجيل محمود امبدة ويبدو أن شح المال وقف عقبة أمام إكمال الإجراءات

** في الأخبار ان طارق المعتصم عاد لمجلس المريخ …الف مبروك

** هو مجلس المريخ فوضي للدرجة دي ..الصادق مادبو يمشي ويجي وقريش يمشي ويجي و المعتصم يمشي ويجي ..القصة هايصة ولا توجد لائحة تحكم عمل أعضاء المجلس وبالمناسبة متي يجاز النظام الأساسي للنادي

** الهلال لم يستطع منافسة المريخ في التسجيلات علي أيام الرجل الذهبي جمال الوالي

** الآن المريخ يعاني والهلال فرغ من تسجيل مهاجم وحارس مرمي امس ويسجل اليوم و الكاردينال تكفل باعادة تسجيل ولاء الدين والدمازين والسمؤال ولاعب آخر

** نكتة الموسم …الزمالك المصري يفاوض مهاجم الهلال ولاء الدين

** نخدع في أنفسنا بالحديث عن احتراف محمد عبدالرحمن ووليد الشعلة وولاء الدين في كبريات الاندية العربية

** شاهدت كل مباريات دوري النخبة واستطيع القول أن نادر محمد خير ظهير أيسر الخرطوم الوطني صاحب إمكانات فنية كبيرة وكان نجما بارزا في كل مباريات فريقه ..شرس ومقاتل وايضا حريف ونتمناه في المريخ وهو اصلا كان في شباب المريخ وذهب للخرطوم الوطني بالأهمال وكما زكرت امس المريخ في حاجة الي طرف يمين ومهاجم أجنبي

** عماد الصيني كان أحد نجوم مباراة القمة الاخيرة ويمكن الاعتماد عليه

** هل يواصل المدرب ابراهومة المشوار مع المريخ في الموسم الجديد ام يبحث المريخ عن مدرب أجنبي

** المعروف أن ابراهومة عمل في الفترة الماضية لوحده

مع بعض الاستشارات مع خالد احمد المصطفي وأكرم خيري مدير الكرة

** المريخ افتقد في الأسابيع الماضية ابنا بارا من أبنائه لعب دورا كبيرا في تسجيل عدد من اللاعبين بينهم الجيلي عبدالخير وعمر أحمد حسين ودحدوح وكمال شناق ..وكان عين المريخ الساهرة في مدينة كوستي ..ذلكم هو الاخ الطاهر سالم والذي ترك فراغا عريضا برحيله المر وأنها ارادة الله ولا راد لقضائه ونسأله تعالي ان يتغمده بواسع رحمته والبركة في ابنه انس وهو يسير علي نفس الدرب في حب المريخ

** عاجل الشفاء لكابتن عبدالعزيز عبد الله حارس المرمي الكبير والنجم الشهير والذي قاد السودان لإحراز بطولة الأمم الأفريقية عام ٧٠ وهو يتألق بصورة ملفتة أمام الكاميرون وساحل العاج وغانا وعبد العزيز وكذلك نصرالدين جكسا في حاجة لالتفاتة من الدولة

** مدغشقر وموريتانيا وبورندي وكينيا ويوغندا وتنزانيا في نهائيات بطولة الأمم الأفريقية بمصر والسودان مؤسس الاتحاد الأفريقي في مقاعد المتفرجين

** الأهلي مروي يواصل المشوار في الدرجة الممتازة بعد انتصاره علي الميرغني بهدف وموردة الجسارة والحضارة في مواجهة اهلي عطبرة عصر اليوم والأهلي إعداده افضل

** نيجيريا حسمت الموقف وأطاحت بجنوب أفريقيا في آخر دقيقتين واليوم قلوبنا مع الجزائر وتونس والأمنيات ان يصعدا للدور نصف النهائي

** ماذا فعل اللاعب الضجة محمد صلاح لمصر في بطولة الأمم الأفريقية

** السيد الصادق المهدي بخبرته وتجربته وعلاقاته وتاريخه الأنسب لرئاسة مجلس الوزراء الانتقالي ولكن نقول لمين

** علي أجنحة الفجر ترفرف فوق إعلامك

** آخر دبوس

** لن ننتظر جديدا من المريخ والهلال في البطولة الإفريقية ..نفس اللت والعجن