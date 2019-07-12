كابو عرس.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*الامس كان يوما مشهودا

*يوم لن ينساه التاريخ

* ولا المريخ

*كان زواج الاخ كابو

*الآن انا اكتب ولسسسه ما اتوجهنا علي الاحتفالية

*ماشي علي عرس كابو ومامصدق

*فالحبيب كابو يعشق الحرية

*لذا لا اتصور دخوله للحبس برغبته

*القصة ماقادر اصدقها

*ولا استبعد بعد الحفلة كابو يقول لينا كانت معاكم الكاميرا الخفية

*مليون مبروك للحبيب كابو عاشق النيل

*سيفقدك شارع النيل وبرج الاتصالات

*ان شاء الله تغلبها بالمال(البقي ماعندو قيمة ده)

*وتغلبك بالعيال

*تجيب ليك(كبابي ) صغار كتاااااار

*يكون فيهم طرف يمين وصانع العاب ما اناني زي التش

*اتوجه علي الصالة

*وامني النفس بلقاء اهل الرياضة والفن والثقافة واهل الصحافة

*فالحبيب هيثم محبوب شديد

*المهم

*سمعنا قالوا ناس روشا جايبين اتنين عرب كمحترفين

*حكاية عرب وماعرب دي حقو تخلوها ياروشا

*نحن في السودان الجديد

*وبعدين العرب ديل دورهم في ثورتنا وتقريب وجهات نظرنا كان شنو؟؟؟

*والله انا لو علي نمرق السودان ده من الجامعة العربية ونوديهو مامون حميدة او جامعة (الكنداكات ) الاحفاد

*افريقيا العالمية ماذكرتها فوق راي

*المهم

*نرحب بالثمرة محمود امبدة

*السنة دي جنينتنا نجضت فيها ثمرة وااحدة وشلناها

*تتذكروا موسم منقة المدينة؟

*تتذكروا موسم الفراولة الشايلنها في الغربال؟؟؟

*جنينتنا ماقاعدة تقصر معانا

*بس اوصيكم بزراعة الاشجار النادرة فيها

*كي نجني ثمارا نادرة تعيدنا لمنصات التتويج الافريقية

*تعيدنا ياروشا موش توصلنا يادوب

*ايها الناس

*من جيت الاسياد البيت بقي محروس وفطومة تكوس

*وروشا زايغ

*جدادة الخلا طردت جدادة البيت وديك العدة

*اتمني الليلة يجاوروني علي اخيرة الاسياد

*كأس العدالة ده خلاني قاعد برااااااي

*لكن قاعد فوق راي

*المهم

*مبروك لاهلي مروي البقاء

*وهاردلك ميرغنينا ارجنتينا

*لكن كسلا الوريفة تحتاج لتمثيل بالممتاز

*وفي انتظار موردة اهلي عطبرة

*نعشق الموردة ونهوي عطبرة

*وفي عطبرة في موردة

*اللهم ولي الاصلح

*ايها الناس

*رجع النت

*واقف من رمضان

*عشان كده جات رسائل بي حلو مرها

*وجات فيديو هات اريت لو ماجات

*ولكن تثور اسئلة

*لماذا يصور المجرم جريمته وينشرها؟؟؟

*ولماذا تظهر اسماء بعينها متكرره في عدة فيديوهات

*يا فلان ماتدقو؟؟؟

*ولما تظهر قوة عسكرية بعينها تؤدي دور الحنية وتحمي الثوار

*وتظهر قوة اخري بزيها المحدد والواضح بانها الرزيلة المعتدية علي الكنداكات؟

*وهل في نشر تلك الفيديوهات استراتيجية محددة تهدف لاستغلال سرعة استفزاز الشخصية السودانية لتحدث ردة فعل عنيفة تقود البلاد لمربع يتمناه اعداء الثورة؟

*كل ذلك سنعرفه قريبا

*ابقوا معنا

*ايها الناس

*يا شمس الدين

*دور البصري كمدير استاد لاينكره الا مكابر

*ونجاحة وتضحياته لاينكرها الا زول غريب

*ولو دايرين تشيلوهوا

*قول شعب المريخ وافق

*ادوهوا دينو عليكم الصرفوا في تأهيل الاستاد من حر ماله الذي حرم منه اطفاله وفضل المريخ عليهم

*مع علمكم ان البصري هو المدير الوحيد الذي يعمل مجانا متطوعا رافضا الماهية

*كدي ادوا العامل ماهيتو اول بعدين نتكلم عن راتب مدير النادي

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*فتحتوا المدارس لينا

*وين كتبكم

*ووين كنبكم

*ووين كراريسكم

*ووين مواهيكم لآباء الطلاب

*احسن تقفلوها وتجهزوها حتي تفتحوها

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال مدرسة اساس حكومية في امدرمان القبول ليها جغرافي تطلب عشرة مليون من الطالب للقبول الجديد؟وين الثورة؟؟؟؟؟

والي لقاء

سلك