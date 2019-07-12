كابو عرس.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*الامس كان يوما مشهودا
*يوم لن ينساه التاريخ
* ولا المريخ
*كان زواج الاخ كابو
*الآن انا اكتب ولسسسه ما اتوجهنا علي الاحتفالية
*ماشي علي عرس كابو ومامصدق
*فالحبيب كابو يعشق الحرية
*لذا لا اتصور دخوله للحبس برغبته
*القصة ماقادر اصدقها
*ولا استبعد بعد الحفلة كابو يقول لينا كانت معاكم الكاميرا الخفية
*مليون مبروك للحبيب كابو عاشق النيل
*سيفقدك شارع النيل وبرج الاتصالات
*ان شاء الله تغلبها بالمال(البقي ماعندو قيمة ده)
*وتغلبك بالعيال
*تجيب ليك(كبابي ) صغار كتاااااار
*يكون فيهم طرف يمين وصانع العاب ما اناني زي التش
*اتوجه علي الصالة
*وامني النفس بلقاء اهل الرياضة والفن والثقافة واهل الصحافة
*فالحبيب هيثم محبوب شديد
*المهم
*سمعنا قالوا ناس روشا جايبين اتنين عرب كمحترفين
*حكاية عرب وماعرب دي حقو تخلوها ياروشا
*نحن في السودان الجديد
*وبعدين العرب ديل دورهم في ثورتنا وتقريب وجهات نظرنا كان شنو؟؟؟
*والله انا لو علي نمرق السودان ده من الجامعة العربية ونوديهو مامون حميدة او جامعة (الكنداكات ) الاحفاد
*افريقيا العالمية ماذكرتها فوق راي
*المهم
*نرحب بالثمرة محمود امبدة
*السنة دي جنينتنا نجضت فيها ثمرة وااحدة وشلناها
*تتذكروا موسم منقة المدينة؟
*تتذكروا موسم الفراولة الشايلنها في الغربال؟؟؟
*جنينتنا ماقاعدة تقصر معانا
*بس اوصيكم بزراعة الاشجار النادرة فيها
*كي نجني ثمارا نادرة تعيدنا لمنصات التتويج الافريقية
*تعيدنا ياروشا موش توصلنا يادوب
*ايها الناس
*من جيت الاسياد البيت بقي محروس وفطومة تكوس
*وروشا زايغ
*جدادة الخلا طردت جدادة البيت وديك العدة
*اتمني الليلة يجاوروني علي اخيرة الاسياد
*كأس العدالة ده خلاني قاعد برااااااي
*لكن قاعد فوق راي
*المهم
*مبروك لاهلي مروي البقاء
*وهاردلك ميرغنينا ارجنتينا
*لكن كسلا الوريفة تحتاج لتمثيل بالممتاز
*وفي انتظار موردة اهلي عطبرة
*نعشق الموردة ونهوي عطبرة
*وفي عطبرة في موردة
*اللهم ولي الاصلح
*ايها الناس
*رجع النت
*واقف من رمضان
*عشان كده جات رسائل بي حلو مرها
*وجات فيديو هات اريت لو ماجات
*ولكن تثور اسئلة
*لماذا يصور المجرم جريمته وينشرها؟؟؟
*ولماذا تظهر اسماء بعينها متكرره في عدة فيديوهات
*يا فلان ماتدقو؟؟؟
*ولما تظهر قوة عسكرية بعينها تؤدي دور الحنية وتحمي الثوار
*وتظهر قوة اخري بزيها المحدد والواضح بانها الرزيلة المعتدية علي الكنداكات؟
*وهل في نشر تلك الفيديوهات استراتيجية محددة تهدف لاستغلال سرعة استفزاز الشخصية السودانية لتحدث ردة فعل عنيفة تقود البلاد لمربع يتمناه اعداء الثورة؟
*كل ذلك سنعرفه قريبا
*ابقوا معنا
*ايها الناس
*يا شمس الدين
*دور البصري كمدير استاد لاينكره الا مكابر
*ونجاحة وتضحياته لاينكرها الا زول غريب
*ولو دايرين تشيلوهوا
*قول شعب المريخ وافق
*ادوهوا دينو عليكم الصرفوا في تأهيل الاستاد من حر ماله الذي حرم منه اطفاله وفضل المريخ عليهم
*مع علمكم ان البصري هو المدير الوحيد الذي يعمل مجانا متطوعا رافضا الماهية
*كدي ادوا العامل ماهيتو اول بعدين نتكلم عن راتب مدير النادي
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*فتحتوا المدارس لينا
*وين كتبكم
*ووين كنبكم
*ووين كراريسكم
*ووين مواهيكم لآباء الطلاب
*احسن تقفلوها وتجهزوها حتي تفتحوها
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال مدرسة اساس حكومية في امدرمان القبول ليها جغرافي تطلب عشرة مليون من الطالب للقبول الجديد؟وين الثورة؟؟؟؟؟
والي لقاء
سلك
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