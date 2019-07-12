سر الساس فى تلاميذ الاساس!!.. بقلم حسن وراق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ بعد انتصار الثورة بدأت تتكشف الكثير من الخفايا و لم تعد اسرار و لعل ما يجب ذكره هنا أن جُعل كبير من ميزانية التسيير لحزب المؤتمر الوطنى و الدفاع الشعبى و الشرطة الشعبية و الامن الشعبى و المرأة المؤمنة و الشباب الوطنى يدفعها تلاميذ مدارس الاساس فى شكل جبايات طول العام و مليارات من رسوم الامتحانات الدورية و التجريبية . غالبية مدراء المدارس خاصة البنات مصادر متعاونة مع جهاز الامن ضد المعلمين و المعلمات أما غالبية المشرفين و مدراء التعليم فى الوحدات و المفتشين فى رئاسة الولايات لهم نصيب فى (الفَلَّة) بعد فرز نصيب الحزب و منظماته حفاظا على البقاء فى الموقع و نقاطة الجيب أما نقابات التعليم أصبحت أفرع لجهاز الامن وسط المعلمين عشان كدا مافى نفس للتدريس و دا كلو كلو ينتهى .

سر الشينات الثلاثة !!

@ صراع الاسلامويين فى منظمات الحزب و الادارات المختلفة فى المحليات و الولايات ، يقوم على المصالح الذاتية التى تحولت الى صراعات شللية يخدم افرادها بعضهم البعض ،اصبح الصراع داخل الحركة الاسلامية فى أواخر عمر نظام الانقاذ لا يعرف الرحمة لأنه لا أخلاقى و ميكافيللى قائم على الغاية تبرر وسيلة الضرب تحت الحزام . اغتيال الشخصية وسطهم يقوم على اتهام العضو المختلف ، بأنه شيوعى متستر فى ثوب إسلامى او مؤتمر شعبى مندس. أى تهمة من هتين كفيلة بأن تعزل صاحبها و تسبب له الاحباط وربما الجنون .فى محلية الحصاحيصا تم اتهام أحدهم لأنه تجرأ و ترشح لمنصب أمين الحركة الاسلامية للمحلية بأنه شيوعى و مؤتمر شعبى و تهمة أخرى بأنه (شايقى) لتكتمل (شينات) الاقصاء بابعاده الى محلية نائية فى ولاية الجزيرة.

سرك فى بِرّك !!

@ والى سابق فى ولاية وسطى كان مثار للجدل و الغطرسة و اللؤم و عدم احترام أهل ولايته و لا حتى العاملين معه من وزراء و مدراء و غيرهم يعاملهم كتلاميذ ، لا يحترمهم و لا يقابلهم لأنهم يحتاجونه، يرصعهم لأنه يطلب مسبقا توضيح الاسباب لمقابلته ، جمع حولة أكثر الوزراء و المعتمدين و المدراء ضعفا جعلهم عيونا على بعضهم بعضا . ارتكب مخالفات و ديون بلغت اكثر من 2 ترليون جنيه فى ولاية مسقط رأسه ، قام اهله بفتح 4 بلاغات ضده بينما ظل طليق السراح لم يتحفظ عليه . لم يتقدم اهل الولاية الوسطى بفتح بلاغات فى مواجهته بعد أن قفزت ديون ولايتهم ، 5 ترليونات جنيه . طلب من اعوانه و منسوبيه البقاء فى الولاية لأنه قادم ليستكمل النهضة ، الجمل ما بشوف عوجة رقبتو ، يحمد ربو قاعد برا .

المعارضة لا تعرف الاسرار !!

@ قوى الحرية و التغيير(قحت) لا تملك مالا لتهديه او جاها تعد به ، لا يزال افرادها (يُشَيِّرُون) لفتة العدس و تخميسة الدخان و رشفة البنة والشاى ، سعداء بفقرهم أغنياء بثورتهم . أحد الذين أدمنوا (النضال) من الخارج ينتمى لحزب عريق لا وجود له فى الثورة ( راح ليه الدرب) ، تحول من (معارض فنادق) الى معارض (كى بورد) . عاد للسودان بعد انتصار الثورة و بدأ (يضرى هواه) لم يجد غير رياح الحرية و التغيير (العاصفة) و هواء المجلس العسكرى (الساكن) الذى تدور حوله (شيمات) تحمل كل ما (خف) وزنه و بعد لف و دوران بدأ يوجه سهامه الناقدة باستمرار ل (قحت) حتى يمتطى تلك (البرادو) الما خمج ، يمخر بها الآن عباب شارع القيادة المنساب بعد فض الاعتصام و حرصه فقط تذكر كلمة (توماهوك) سر ليل الدخول .

أسرار الداخلية !!

@ وزير الداخلية القادم تقع عليه مهام جسام لفرض هيبة القانون و استتباب الامن و مطاردة الخارجين على القانون و مكافحة الجريمة المنظمة و اعلان الحرب على الفساد الخ .. ولعل اول اولوياته تنظيف وزارته و اجهزتها خاصة جهاز الشرطة الذي اصبح جهاز طارد لكل من ينشد حياة كريمة تحول دونها (ضعف الاجور و المرتبات) ، اصبح جاذبا لعناصر لها مآرب أخرى و بشهادة أحد مدراء الشرطة فى ‘إحدى الولايات بأن هنالك نفور من الالتحاق بالشرطة لضعف المرتبات الامر الذى جعلهم لا يحرصون على التحقق من صحيفة سوابق من يود الالتحاق لسد العجز الامر الذى رفد الشرطة ببعض العناصر الاجرامية . لابد من اعادة النظر فى هذه الصورة الشائهة للشرطة بتحسين الاوضاع و جذب العناصر الصالحة و المؤهلة و توجيه التجنيد الاجبارى و الخدمة الوطنية للشرطة التى اصبحت تحتاج لكمائن هى الأخرى.

نككككككتة !!

@ صياد سمك من طائفة الختمية مع صديقه انصار سنة يقومان بالصيد في النيل، جاءت سمكة بياض كبيرة بلعت الطعم فقال الختمي ، يا سيدي الحسن، لتفلت السمكة من الصنارة و يجدها انصار السنة فرصة للتهكم من الختمي فقال له ما قلتو سيدك الحسن بلحق الضايق فرد عليه الختمي،، الضايقة السمكة ما انا !!