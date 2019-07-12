مجذوب أونسة : تعرضت للتهديد في العهد البائد بسبب هذه الاغنية(…)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

في أول حديث له بعد الثورة المجيدة قال الفنان مجذوب أونسة أن شباب السودان قدموا درساً للعالم في قوة الإرادة والعزيمة الرافضة لانتهاك الحريات والقمع الذي وصل حد القتل.

وقال أونسة خلال استضافته في برنامج (مساء جديد) على قناة النيل الأزرق أمس، أن الثورة الأخيرة هي الأعظم في تاريخ السودان لأنها حملت قوة إرادة الشعب الذي أدار الثورة بسلمية لم يخرج عنها رغم العنف الذي تعرض له الشباب وأنهت نظرية التمكين والجهوية التي أضرت بالبلاد.

وقال أن القمع في العهد البائد تضرر منه الفنانين كثيراً بالملاحقات والجلد والغرامات وأضاف: المشكلة شنو إذا غنى الفنان خمس دقائق بعد الزمن المحدد لنهاية الحفل..؟ وهل يستدعي ذلك اقتياده إلى شرطة النظام العام وحبسه ومعاقبته والتشهير به وكأنه استجلب حاوية مخدرات.

وقال الأستاذ أونسة بحسب صحيفة السوداني: لدى العديد من الأغنيات التي ترفض الظلم وتنادي بالعدل والمساواة منها أغنية (الغلابة إنتو في العيشة وصعابه)، ويضيف: تعرضت للتهديد أكثر من مرة بسبب هذه الأغنية وكانوا يطالبوني بعد ترديدها، كما تم رفضها من قبل إحدى القنوات وطالبوا بتغييرها بأغنية عاطفية ولم أفعل.