عقار: الاجتماعات مع وفد الحرية والتغيير في اديس ابابا لمناقشة الوثيقة النهائية للاتفاق السياسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس حركة تحرير السودان ـ الشمال ـ مالك عقار إنّ الاجتماعات مع وفد الحرية والتغيير المستمر في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، ستناقش الوثيقة النهائية للاتفاق السياسي لإنشاء هياكل ومؤسسات الحكم خلال الفترة الانتقالية، رغم أنّ الوثيقة لم تصلنا وفق الجدول الموضوع بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

وأوضح عقار في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط الصادرة اليوم”الجمعة” بأنّ الاجتماعات ستناقش أيضًا هيكلة قوى الحرية والتغيير، وربط قضية السلام والتحوّل الديمقراطي، وقضايا أخرى تمّت مناقشتها بشأن التنسيق في السابق ومستقبلاً.

ووصف عقار ما يجري حاليًا من لقاءات بين الحركات المسلّحة وقوى إعلان الحرية والتغيير بأنّه”مجرد عصف ذهني” توطئة للاجتماعات الرسمية التي ينتظر أنّ تبدأ اليوم، ولم يتمّ الاتفاق على شيء حتى الآن.

باج نيوز