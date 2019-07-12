​فايننشال تايمز: واشنطن ألقت بثقلها خلف اتفاق تقاسم السلطة في السودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
لفتت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقرير بعنوان “واشنطن تدعم اتفاق تقاسم السلطة في السودان”، إلى ان “واشنطن ألقت بثقلها خلف اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري في السودان وبين ممثلي المعارضة، خشية أن يكون البديل ذلك الاتفاق هو فشل الدولة والعنف”.
ولفت مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون إفريقيا، إلى ان “الموقف ما زال هشا”، وأضاف أن الاتفاق “بالتأكيد خطوة للأمام”.
وقال: “من بين كل السيناريوهات المطروحة، كان من الممكن أن تحدث بعض الخيارات السلبية تماما. كان من الممكن أن نحصل على نموذج الصومال أو ليبيا، وهو أخر ما كانت مصر أو إثيوبيا تسعيان له”.
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