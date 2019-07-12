الاتحاد الأوروبي: وجود اتفاق في السودان يمنع العنف ويؤدي لتشكيل حكومة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للسودان ووجود اتفاق يقود لاستقرار ويمنع العنف ويؤدي لتشكيل حكومة.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن وزير خارجية فنلندا، بيكا هافستو، قوله: “سنقدم تقريرًا بهذا الشأن الاثنين المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بلجيكا”، مشيرًا إلى أنه سيبحث مع الولايات المتحدة الوضع الاقتصادي للسودان وكذلك مع المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر نسبة لدورهم في المنطقة.

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وأضاف أنه عقد عدة لقاءات في السودان شملت رئيس المجلس العسكري الانتقالي بحانب لقاءات مع قوى الحرية والتغيير والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أنه التقى أيضًا الوساطة الإفريقية للتعرف علي وضع الاتفاق والنقاط العالقة.

وأكد وزير خارجية فنلندا أنه سيغادر إلى القاهرة في إطار هذه الجولة الإقليمية التي تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات لدعم دورهم لاستقرار السودان، مشيرًا إلى أن لقاءاته تركزت حول الوضع الراهن ودعم عملية السلام والاستقرار، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي ينتظر أخبارًا إيجابية من السودان لدعمه.