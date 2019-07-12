“SADRA” ابتزاز جديد .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حملت انباء واشنطون ان مشروعا جديدا ضد السعودية قد تم تقديمه أمام الكونغرس الأمريكي .

مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ – بحسب النبأ – قدموا مشروع قرار لمراجعة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية

، وأطلق عليه اسم “SADRA”.

مشروع القرار يطالب وزاراء الخارجية والدفاع والخزانة ورئيس الاستخبارات الوطنية ان يقدموا تقريرا مطولا للكونغرس يُفصل أهداف ومخاطر السياسة المتبعة مع السعودية بالإضافة إلى علاقات الرياض مع بكين و موسكو وسجل حقوق الإنسان في المملكة.

المشروع يضع في اعتباره نقاطا يراها هامة ولابد من التوقف عندها ودراستها لتأثيرها علي العلاقة مع السعودية وهذه النقاط تتمثل – بحسب رأي مقدمي مشروع القرار – في القلق من ملف حقوق الإنسان في السعودية والضحايا المدنيين في الحرب المدمرة التي تقودها المملكة في اليمن بالإضافة إلى مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر الماضي.

ومشروع القرار قدمه السيناتور، جيم ريستش، رئيس لجنة العلاقات الدولية التابعة للكونغرس، وأعضاء اللجنة المكونة من السيناتور كريس كوونز (ديمقراطي) والسيناتور ماركو روبيو (جمهوري) والسيناتور جاين شاهين (ديمقراطي).

نلاحظ ان مقدمي مشروع القرار ليسوا جميعهم من حزب الرئيس ترامب (الحزب الجمهوري) بل فيهم ديموقراطيان مما يعمق الخوف لدي محمد بن سلمان وانصاره ان الابتزاز الذي وجهه لهم ترامب والمليارات من الدولارات التي قدموها له لم تشبع نهمه وطفق يبتزهم المرة تلو الاخري والاصعب علي محمد بن سلمان ان لجنة العلاقات الدولية (المقدمة لمشروع القرار) خليط من الجمهوريين والديموقراطيين مما يعني ان اي ادارة قادمة في البيت الابيض – بغض النظر عن حزبها وخطها السياسي – يمكن ان تواصل ما فعله ترامب وجني به مئات المليارات وفقط بمكالمة تلفونية واحدة حسب كلامه متهكما في الملك سلمان .

محمد بن سلمان يفهم جيدا ان مشروع سادرا لايهدف الى حماية المدنيين في اليمن ولا يحرص علي حقوق الانسان في السعودية كما انه لا يهمه احقاق الحق ولا تطبيق العدالة ومحاكمة قتلة خاشقجي وانما هو ابتزاز جديد في سلسلة الابتزازات الامريكية لبلاده