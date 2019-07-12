بعد السفه وتبديد الاموال جابت ليها تتسيق مع الصهاينة.. يا للهول

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

خبر ظل النشطاء يتداولونه مابين مصدق ومكذب وهو ان المجلس العسكري الانتقالى – والبعض يقول انه حميدتى – يطالب شركة كندية يديرها ضابط مخابرات اسرائيلي سابق ان تعيد اليهم اموال سبق واستلمها منهم ، ويقول الخبر ان العسكر دفعوا هذه الاموال بعد مجزرة القيادة العامة اواخر شهر رمضان المبارك ابان فض الاعتصام الذي يتبرأ الجميع الان من المسؤولية عنه .

صحيفة “ذا غلوب آند ميل” الكندية قالت – بحسب النشطاء – إن المجلس العسكري الانتقالي في السودان طلب استرداد 6 ملايين دولار دفعها لشركة علاقات عامة كندية لتلميع صورته، بسبب انتقادات طالت العسكر بشأن فض اعتصام الخرطوم في يونيو الماضي.

البعض رأي ان العسكر توصلوا لقناعة مفادها ان الشركة الكندية لم تفلح في المهمة التي انيطت بها مما دفعهم الي المطالبة باسترجاع ما دفعوه طالما ان النتيجة المرجوة لم تتحقق.

الناشطون اشاروا الي ان ذات الصحيفة قد نشرت في وقت سابق أن شركة “ديكنز أند مادسون إنك”، – الكندية ايضا – قد وقعت عقدا مع النظام العسكري في السودان لمساعدته للحصول على التمويل الخارجي والاعتراف الدبلوماسي به، لافتا إلى أن هذا العقد يأتي في وقت تتهم فيه قوات المجلس الانتقالي العسكري بقتل عشرات المعتصمين في الخرطوم في بداية شهر يونيو المنصرم.

وينقل عن الصحيفة قولها إن وثائق أمريكية كشفت عن وعد شركة “ديكنز أند مادسون إنك”،

القيام بتلميع صورة المجلس العسكري الانتقالي ،

ويورد التقرير نقلا عن نص العقد مع شركة العلاقات العامة، قوله: “سنبذل قصارى جهدنا للتأكد من تغطية إعلامية دولية وسودانية مناسبة لكم”.

وتكشف الصحيفة عن أن المجلس العسكري دفع التمويل للشركة أيضا لتوفير معدات لقواته الأمنية، والبحث عن مستثمرين في مجال النفط، وترتيب لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتحسين العلاقات مع روسيا والسعودية.

ويلفت التقرير إلى أن شركة “ديكنز أند مادسون” يديرها آري بن- ميناشي، وهو ضابط استخبارات إسرائيلي سابق، وقد قامت شركته بدور لوبي مدفوع الأجر للزعيم الزيمبابوي المعزول روبرت موغابي وأمير الحرب القوي في ليبيا خليفة حفتر.

وتفيد الصحيفة بأن عقد التعاون بين الشركة والمجلس العسكري وقعه مدير الشركة بن ميناشي ونائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو حميدتي ..

وتنقل الصحيفة عن منظمة “هيومان رايتس ووتش”، قولها إن قوات الدعم السريع “نشرت عناصرها بأعداد كبيرة في الخرطوم والمدن الأخرى، واستخدمت العنف ضد المحتجين”، مشيرة إلى أنه لكون قائد الدعم السريع هو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، فإن “هذه القوات أصبحت أقوى مما كانت في الماضي، ولا تخاف المحاسبة على الجرائم والانتهاكات”، كما أشارت المنظمة الحقوقية.

ويشير التقرير إلى أنه تم توقيع العقد مع الشركة في 7 مايو، وذلك بحسب الوثائق الأمريكية المقدمة بناء على قانون تسجيل العملاء الأجانب، الذي يطلب من كل شركة تحاول القيام بلوبي مع الحكومة الأمريكية نيابة عن كيانات أجنبية الكشف عن العلاقات معها، لافتا إلى أن الصحيفة حاولت الاتصال مع الشركة في مونتريال، وقيل لها إن بن- ميناشي مسافر ولا يستطيع التعليق.

ويكشف التقرير عن أن الهدف، بحسب العقد الموقع مع المجلس الانتقالي، هو “التأكد من حصولكم على الاعتراف بصفتكم قيادة شرعية انتقالية لجمهورية السودان، وخلق دور إشرافي لمجلسكم”.

وتنقل الصحيفة عن الشركة، قولها إنه بالإضافة إلى توفير المعدات، ومحاولة ترتيب لقاء مع ترامب، فإنها “ستحاول قدر الإمكان ترتيب لقاءات مع مسؤولين روس بارزين والرموز السياسية الأخرى”، وأضافت أنها “ستحاول تحقيق التمويل لكم من الولايات المتحدة والفيدرالية الروسية والدول الأخرى”.

وبحسب التقرير، فإن الشركة اقترحت تحالفا بين المجلس العسكري والجنرال الليبي خليفة حفتر، حيث يقدم الأخير الدعم العسكري للمجلس مقابل حصوله على تمويل من السودان، مشيرا إلى أن الشركة تواجه عقبات في واشنطن، خاصة أن إدارة ترامب حملت المجلس العسكري مسؤولية العنف ضد المتظاهرين، ولا تزال تحظر الدعم عن السودان.

انه لامر مؤسف جدا ان يتم تبديد اموال الشعب وصرفها في غير مكانها مما يمكن وصفه بانه سفه وعدم مسؤولية لكن الاشد مرارة والاسوأ من كل ذلك ان يتم التواصل مع الصهاينة الارهابيين محتلي الارض وقتلة الاطفال ، وان صدق هذا الخبر وان الفريق حميدتي قد التقي فعلا بضابط الاستخبارات الاسرائيلي السابق بن ميناشي فهذا امر لايغتفر بتاتا ويقتضي الاطاحة فورا بحميدتي ان لم يتنح من تلقاء نفسه ، ونتمني ان لايكون خبر لقاء الجنرال حميدتي بالضابط الصهيوني صحيحا وبعدها يهون السفه وتبديد المال العام مع خطورة الجرم فكله ممكن العلاج الا التواصل مع الصهاينة المحتلين القتلة .